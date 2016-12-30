《電影試片室》 遴選2016年十大最佳電影

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【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

KTSF 影片人歐志洲選出今年十大最佳影片。

頒發奧斯卡金像獎的電影藝術與科學學院，記錄了在2016年有超過335部電影在美國電影院上映。但是再加上眾多電影節中上映的影片，更是不計其數。您印象深刻有哪些？在我今年觀賞的超過250電影當中，選出今年十大最佳影片。

先來看今年美國最賣座的電影：東灣Pixar 動畫片廠，13年前製作的《海底總動員》叫好叫座。續集再把觀眾帶到海底世界，這次跟隨健忘的藍吊魚多莉找回老家、尋找父母的歷險記。電影 《 海底總動員2：多莉去哪兒 Finding Dory 》是美國國內全年最賣座的影片，票房4億8,600萬。

邁入十大電影：



第十：《陰影之下 Under the Shadow》–英國

代表英國角逐奧斯卡最佳外語片，故事在伊朗發生的恐怖片。八十年代的兩伊戰爭期間，德黑蘭一名年輕婦女的丈夫被徵召到前線作戰。母親和年幼女童害怕斷音訊，公寓天花板被沒有引爆的導彈炸開一個大洞，惡魔也隨風而入。電影除了成功凝造恐怖之外，也從不同角度探討伊朗女性在社會中的角色和身份上的問題。



第九：《媽媽 Ma Ma》–西班牙

被診斷出患有乳癌的單身母親，對生命有全新的意念，也不忘在自己有生之年將一切奉獻給孩子。劇情叫人感動得在腦海中留下深刻烙印。這是奧斯卡影后Penelope Cruz 從影以來最真誠的演出。



第八：《同船愛歌 Paris 05:59 Theo & Hugo》–法國

兩個在夜店認識的男子，激情過後，發現犯下大錯。到醫院急救的過程中，相互了解。從午夜時分到凌晨5點59分，觀眾見證兩人感情起伏。表面上電影帶觀眾認識，夜深人靜的巴黎，更深的一個層面，了解首先經歷外表和慾望 。然後抱著希望開始的一段情誼，當中出現的問題和解決方式。



第七： 《索菲亞的旭日情 Sophie and the Rising Sun》–美國

1941年南卡羅萊納的一個漁村，一名被毆打的日本裔男子被丟棄在巴士站，由當地的兩名婦女收留治療。在二次大戰的陰影下，日裔男子成為當地白人、黑人的

各種攻擊和歧視，而索菲亞在照顧他的同時，也動了心。異族戀情，觀眾見得不少，但是亞裔男子和白人女子在主流電影中刻畫情慾戲，卻是第一次。真實、大膽值得表揚。



第六：《海邊的曼徹斯特 Manchester by the Sea》–美國

一名雜工因為哥哥去世，而成為侄兒的監護人。哥哥生前的意願，也是希望弟弟有人照應。但是雜工卻因為一起人生悲劇，長期受困，無法自拔。電影經常刻畫人們如何擺脫困境，但這部影片卻詮釋一段無法擺脫的掙扎，感覺真實、讓人心酸。電影更記錄了今年影壇上的一大成就：Casey Affleck 的低調演出和實力派演員Michelle Williams 更演出今年所有電影中，最叫影評印象深刻的一場戲。離婚的兩人有共同的一段生活歷史和悲劇，卻又無法和這股痛楚同存，這類痛楚，無法想像。



第五： 《神奇隊長 Captain Fantastic》–美國

一名夫婦因為不想孩子被現實社會的種種因素污染，而搬到森林內生活。妻子因病離世，丈夫不顧岳父反對，和六個孩子啟程到城市中參加葬禮。過程中，孩子們也都發現對現實社會，甚至人與人之間的相處一竅不通。父親也意識到雖然出自善心，自己並不能夠為孩子做出最好的決定。電影凸顯在生活中，採取折衷態度可能是最佳選擇。



第四：《推銷員 The Salesman》–伊朗

這是導演Asghar Farhadi 連續第三部打入年度十大的作品。電影中一對年輕中產級夫婦參與舞台劇《推銷員之死》的時候，搬進一名前妓女的家。妻子有一天，在家中被人性侵犯。但是在保守的回教社會中，遭到強暴的婦女，很可能反而被指引誘人犯罪，因而也不敢追究。事件在夫婦之間產生摩擦。和導演之前的幾部電影一樣，劇情中，人與人之間已經複雜的關係，再加上社會的期望，更加劇困擾人們的問題，帶出社會在人們關係中，扮演這舉足輕重的角色。



第三： 《雄獅 Lion》–澳洲

出自印度貧窮家庭的年幼男童和哥哥，每天到外找賺小分錢的機會。弟弟一天誤上火車，幾天後下車時，已經是在國家的另外某個角落。之後男童被人領養到澳洲，長大納入當地社會，但也懷念哥哥和媽媽。通過“谷歌地球”的軟件推論出自己的老家在哪裡，要找回媽媽和哥哥。電影首半部猶如一部無聲電影，透過Sunny Pawar 的演出，帶觀眾進入他的世界。電影結局雖然猜想得到，導演沒有過度擺佈觀眾心裡，卻也令到觀眾滿足，是今年最激勵人心的電影之一。



第二：《下女的誘惑 The Handmaiden》–韓國

日本統治下的韓國，女小偷被一個假公爵安排到一個貴族家庭，當小姐的女傭。目的是要幫假冒的公爵併吞小姐財產。過程中騙子也動了心，原本要將小姐送入精神病院，但是計劃出現曲折轉折。劇情令人意想不到，越看越精彩。情慾和暴力鏡頭大膽，但不感覺色情、煽情，甚至帶有許多幽默。導演朴贊郁將說故事變成是一門絕技。



第一：《公貓 Tomcat》–奧地利

交響樂團中的一對情侶，看來有完美的感情，讓人羨慕。還有家中的一頭公貓，在這對情侶的生活中錦上添花。家中一天突然發生的一起暴力事件，令到兩人之間的互信摧毀。原來溫柔的枕邊人，會否對自己施於暴力？這是兩人都沒有的答案。這和人們生活中的問題一樣，在一些議題上想要得到答案，但是因為關鍵涉及到人性，無法猜測 ，引起眾人苦惱。到底要如何克服這種猜疑，真正考驗情人之間的感情，解決答案因人而異。

無疑的，《公貓 Tomcat》成就非凡。

而因為電影是門藝術，大家的評價和喜愛也因人而異。感動您的作品又有哪些？在未來的一年裡，我將繼續在週六晚上，週末新聞的《電影試片室》單元，為大家點評電影。歡迎大家收看、討論。

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