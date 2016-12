《電影試片室》 遴選2016年十大最佳電影

By

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

KTSF 影片人歐志洲選出今年十大最佳影片。

頒發奧斯卡金像獎的電影藝術與科學學院,記錄了在2016年有超過335部電影在美國電影院上映。但是再加上眾多電影節中上映的影片,更是不計其數。您印象深刻有哪些?在我今年觀賞的超過250電影當中,選出今年十大最佳影片。

先來看今年美國最賣座的電影:東灣Pixar 動畫片廠,13年前製作的《海底總動員》叫好叫座。續集再把觀眾帶到海底世界,這次跟隨健忘的藍吊魚多莉找回老家、尋找父母的歷險記。電影 《 海底總動員2:多莉去哪兒 Finding Dory 》是美國國內全年最賣座的影片,票房4億8,600萬。

邁入十大電影:



第十:《陰影之下 Under the Shadow》–英國

代表英國角逐奧斯卡最佳外語片,故事在伊朗發生的恐怖片。八十年代的兩伊戰爭期間,德黑蘭一名年輕婦女的丈夫被徵召到前線作戰。母親和年幼女童害怕斷音訊,公寓天花板被沒有引爆的導彈炸開一個大洞,惡魔也隨風而入。電影除了成功凝造恐怖之外,也從不同角度探討伊朗女性在社會中的角色和身份上的問題。



第九:《媽媽 Ma Ma》–西班牙

被診斷出患有乳癌的單身母親,對生命有全新的意念,也不忘在自己有生之年將一切奉獻給孩子。劇情叫人感動得在腦海中留下深刻烙印。這是奧斯卡影后Penelope Cruz 從影以來最真誠的演出。



第八:《同船愛歌 Paris 05:59 Theo & Hugo》–法國

兩個在夜店認識的男子,激情過後,發現犯下大錯。到醫院急救的過程中,相互了解。從午夜時分到凌晨5點59分,觀眾見證兩人感情起伏。表面上電影帶觀眾認識,夜深人靜的巴黎,更深的一個層面,了解首先經歷外表和慾望 。然後抱著希望開始的一段情誼,當中出現的問題和解決方式。



第七: 《索菲亞的旭日情 Sophie and the Rising Sun》–美國

1941年南卡羅萊納的一個漁村,一名被毆打的日本裔男子被丟棄在巴士站,由當地的兩名婦女收留治療。在二次大戰的陰影下,日裔男子成為當地白人、黑人的

各種攻擊和歧視,而索菲亞在照顧他的同時,也動了心。異族戀情,觀眾見得不少,但是亞裔男子和白人女子在主流電影中刻畫情慾戲,卻是第一次。真實、大膽值得表揚。



第六:《海邊的曼徹斯特 Manchester by the Sea》–美國

一名雜工因為哥哥去世,而成為侄兒的監護人。哥哥生前的意願,也是希望弟弟有人照應。但是雜工卻因為一起人生悲劇,長期受困,無法自拔。電影經常刻畫人們如何擺脫困境,但這部影片卻詮釋一段無法擺脫的掙扎,感覺真實、讓人心酸。電影更記錄了今年影壇上的一大成就:Casey Affleck 的低調演出和實力派演員Michelle Williams 更演出今年所有電影中,最叫影評印象深刻的一場戲。離婚的兩人有共同的一段生活歷史和悲劇,卻又無法和這股痛楚同存,這類痛楚,無法想像。



第五: 《神奇隊長 Captain Fantastic》–美國

一名夫婦因為不想孩子被現實社會的種種因素污染,而搬到森林內生活。妻子因病離世,丈夫不顧岳父反對,和六個孩子啟程到城市中參加葬禮。過程中,孩子們也都發現對現實社會,甚至人與人之間的相處一竅不通。父親也意識到雖然出自善心,自己並不能夠為孩子做出最好的決定。電影凸顯在生活中,採取折衷態度可能是最佳選擇。



第四:《推銷員 The Salesman》–伊朗

這是導演Asghar Farhadi 連續第三部打入年度十大的作品。電影中一對年輕中產級夫婦參與舞台劇《推銷員之死》的時候,搬進一名前妓女的家。妻子有一天,在家中被人性侵犯。但是在保守的回教社會中,遭到強暴的婦女,很可能反而被指引誘人犯罪,因而也不敢追究。事件在夫婦之間產生摩擦。和導演之前的幾部電影一樣,劇情中,人與人之間已經複雜的關係,再加上社會的期望,更加劇困擾人們的問題,帶出社會在人們關係中,扮演這舉足輕重的角色。



第三: 《雄獅 Lion》–澳洲

出自印度貧窮家庭的年幼男童和哥哥,每天到外找賺小分錢的機會。弟弟一天誤上火車,幾天後下車時,已經是在國家的另外某個角落。之後男童被人領養到澳洲,長大納入當地社會,但也懷念哥哥和媽媽。通過“谷歌地球”的軟件推論出自己的老家在哪裡,要找回媽媽和哥哥。電影首半部猶如一部無聲電影,透過Sunny Pawar 的演出,帶觀眾進入他的世界。電影結局雖然猜想得到,導演沒有過度擺佈觀眾心裡,卻也令到觀眾滿足,是今年最激勵人心的電影之一。



第二:《下女的誘惑 The Handmaiden》–韓國

日本統治下的韓國,女小偷被一個假公爵安排到一個貴族家庭,當小姐的女傭。目的是要幫假冒的公爵併吞小姐財產。過程中騙子也動了心,原本要將小姐送入精神病院,但是計劃出現曲折轉折。劇情令人意想不到,越看越精彩。情慾和暴力鏡頭大膽,但不感覺色情、煽情,甚至帶有許多幽默。導演朴贊郁將說故事變成是一門絕技。



第一:《公貓 Tomcat》–奧地利

交響樂團中的一對情侶,看來有完美的感情,讓人羨慕。還有家中的一頭公貓,在這對情侶的生活中錦上添花。家中一天突然發生的一起暴力事件,令到兩人之間的互信摧毀。原來溫柔的枕邊人,會否對自己施於暴力?這是兩人都沒有的答案。這和人們生活中的問題一樣,在一些議題上想要得到答案,但是因為關鍵涉及到人性,無法猜測 ,引起眾人苦惱。到底要如何克服這種猜疑,真正考驗情人之間的感情,解決答案因人而異。

無疑的,《公貓 Tomcat》成就非凡。

而因為電影是門藝術,大家的評價和喜愛也因人而異。感動您的作品又有哪些?在未來的一年裡,我將繼續在週六晚上,週末新聞的《電影試片室》單元,為大家點評電影。歡迎大家收看、討論。

