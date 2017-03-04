影評：真人版《美女和野獸》討好、愛情故事與時並進

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《電影試片室》 點評《美女和野獸 Beauty and the Beast》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

26年前的迪斯尼電影《美女和野獸 Beauty and the Beast》廣受歡迎，甚至成為電影史上第一部被提名角逐奧斯卡最佳影片的動畫片。這個源自法國的故事，被迪斯尼再度搬上大熒幕。不同之處，是由真人飾演。

幾個世紀前的一個法國鄉村，Belle 和父親相依為命。年輕貌美的她，個性和其他少女不同。Belle 喜愛閱讀，甚至發明一款洗衣機，讓她能夠有更多的閱讀時間。王子Gaston 雖然是村內眾人垂青的對象，但他仰慕的是Belle。不過卻遭到這位性格獨立美女的拒絕。

Belle父親有一天啟程到城市的途中，被野狼追捕，逃到一棟巨大城堡庇護，不慎觸犯城堡內，一頭像獅子的野獸而被囚禁。Belle 在找到父親後，取代他的位置，犧牲自己的自由。Belle 和野獸從開始時忍受不了對方，到成為朋友，最後相戀。野獸的前身，其實也是俊男一個，因為觸怒一個巫婆才淪落成野獸。

《美女和野獸》的故事和一般迪斯尼電影最大的不同點是，美女並不需要別人來救。劇情中有多場戲，都是勇敢的她為自己爭奪心中所要的。和26年前的動畫版相比，Belle 的性格更有自主風範，可以是小女孩的好榜樣。演《哈利珀特》中的Hermoine 成名的Emma Watson，表現不俗；演王子的Luke Evans 也非常搶戲。

真人版電影因為有會說話的燭台、老爺鐘、毛筆、茶壺等，也必須依賴特效，兩者配搭天衣無縫。而延續半歌舞片的形式，高成本拍攝的電影，觀感令人震撼，音樂和歌曲朗朗上口。

必須提到的是，這是迪斯尼首部有同志角色的影片，但是這人物並不喧嘩取巧，帶幽默和平凡性。年幼觀眾會被劇情吸引，成年觀眾也會再度沉入令人感動的幻想世界中。

《美女和野獸 Beauty and the Beast》老少咸宜，並帶有許多教導年幼觀眾思考的元素。滿分五分中得四分半，值得強力推薦。這部電影將在3月17日，在灣區戲院上映。

電影網頁：http://movies.disney.com/beauty-and-the-beast-2017

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