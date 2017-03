影評：真人版《美女和野獸》討好、愛情故事與時並進

By

《電影試片室》 點評《美女和野獸 Beauty and the Beast》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

26年前的迪斯尼電影《美女和野獸 Beauty and the Beast》廣受歡迎,甚至成為電影史上第一部被提名角逐奧斯卡最佳影片的動畫片。這個源自法國的故事,被迪斯尼再度搬上大熒幕。不同之處,是由真人飾演。

幾個世紀前的一個法國鄉村,Belle 和父親相依為命。年輕貌美的她,個性和其他少女不同。Belle 喜愛閱讀,甚至發明一款洗衣機,讓她能夠有更多的閱讀時間。王子Gaston 雖然是村內眾人垂青的對象,但他仰慕的是Belle。不過卻遭到這位性格獨立美女的拒絕。

Belle父親有一天啟程到城市的途中,被野狼追捕,逃到一棟巨大城堡庇護,不慎觸犯城堡內,一頭像獅子的野獸而被囚禁。Belle 在找到父親後,取代他的位置,犧牲自己的自由。Belle 和野獸從開始時忍受不了對方,到成為朋友,最後相戀。野獸的前身,其實也是俊男一個,因為觸怒一個巫婆才淪落成野獸。

《美女和野獸》的故事和一般迪斯尼電影最大的不同點是,美女並不需要別人來救。劇情中有多場戲,都是勇敢的她為自己爭奪心中所要的。和26年前的動畫版相比,Belle 的性格更有自主風範,可以是小女孩的好榜樣。演《哈利珀特》中的Hermoine 成名的Emma Watson,表現不俗;演王子的Luke Evans 也非常搶戲。

真人版電影因為有會說話的燭台、老爺鐘、毛筆、茶壺等,也必須依賴特效,兩者配搭天衣無縫。而延續半歌舞片的形式,高成本拍攝的電影,觀感令人震撼,音樂和歌曲朗朗上口。

必須提到的是,這是迪斯尼首部有同志角色的影片,但是這人物並不喧嘩取巧,帶幽默和平凡性。年幼觀眾會被劇情吸引,成年觀眾也會再度沉入令人感動的幻想世界中。

《美女和野獸 Beauty and the Beast》老少咸宜,並帶有許多教導年幼觀眾思考的元素。滿分五分中得四分半,值得強力推薦。這部電影將在3月17日,在灣區戲院上映。

電影網頁:http://movies.disney.com/beauty-and-the-beast-2017

