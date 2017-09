影評：《浪蕩沙灘 》大膽的人物寫照

By

《電影試片室》 點評《浪蕩沙灘 Beach Rats》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

布魯克林一名19歲男生,成長過程中對性的探索,也成了一部人物寫照影片的題材。

紐約布魯克林,一群不到二十歲的男生在沙灘無所事事,向旅客偷竊、吸毒、追女孩、上夜總會等,是他們日常活動。其中的19歲的Frankie 和家人關係彆扭,跟病床上患癌父親道別也說不出話。剛成年的他,對性的探索也加劇,在網上的同志傾談室交友會面,但也不能接受本身的性取向,又搭上沙灘認識的少女Simone,把她當成女朋友看待,但卻不懂得如何對待她。

Frankie 也有意向他的同黨探索,看看他們能否接受他對其他男士的喜愛。在被他們的嘲笑下,Frankie 卻告訴他們在傾談室交友,是因開始感到好奇,但後來也釀成一群人搶劫並打傷一名同志的事件。

電影在今年Sundance 影展中,獲得最佳導演。所以要了解這部電影,可以先看導演Eliza Hittman 在四年前拍的處女座《感覺就像愛 It Felt Like Love》。電影中的14歲少女,在成長過程中對性的好奇,導致她幾乎願意做出大膽卻危險的舉動。

在《浪蕩沙灘》中,導演再次允許年輕角色對性探索,拍攝手法也再次採用許多特寫鏡頭和緊跟著故事主角的流動鏡頭,強迫觀眾近距離了解劇中人物。幸好影片中的主角,新秀Harris Dickinson 的半羞澀、半大膽的演出和他的魅力,緊捉住觀眾的注意力。但這也將影片推向藝術電影的階層。劇情轉折缺少戲劇性,電影結束對劇中人物似乎多了解了一些,但也感覺還有許多有待發掘。

《浪蕩沙灘 Beach Rats》是一部必須帶耐心欣賞的影片。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:http://www.beachratsfilm.com/

