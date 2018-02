影評: 唯美科幻驚悚片《湮滅》原創卻帶大瑕疵

By

《電影試片室》 點評《湮滅 Annihilation》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一名生物學家必須進入一個令生物不停進化的環境研究,會有怎樣的發現?

海邊的一座燈塔,在被一顆外太空隕石碰撞之後,燈塔周圍的沼澤成了一個神秘X 區。政府派入的11組探索隊,有進無出。只有Kane 隊長一個人出來,但是無法說出在X 區中到底發生什麼事,健康每況愈下。女友 Lena在官方推薦下,同意和另外四人進入X 區。裡面發現的植物和動物都不停的在快速進化中,並且結合在環境中的其他基因演變成新品種生物,但這也給探索隊無法預測的挑戰。

與此同時,探索隊也發現到他們之前的探索人員留下的錄影記錄。新探索隊是否能夠逃出厄運,而X 區當中到底蘊藏什麼樣的秘密?

這是英國導演Alex Garland 繼四年前的《機械姬 Ex Machina》之後,另外一部科幻驚悚片。《機械姬》的原創性和令人心寒的劇情,讓電影登上《電影試片室》的年度十大。這一部《Annihilation》在視覺效果上,同樣充分利用想像空間,特別是在變種生物和環境上。

戲中人物在被滅絕的形態,也都有些許創意。只是到了最後的幾場戲,感覺有點零散。和《機械姬》一樣的,就是在電影結束後,仍舊能夠讓觀眾感覺到這驚悚成分,已經有滲入人們日常生活中的可能。

這是一部卓越的科幻驚悚片,但是其中的一大問題,就是影片改編自三部曲小說的第一部。而在第二部小說中透露,女主角其實是亞裔。導演說明在改編和選角過程中,不知道女主角的亞裔族裔,選來影后Natalie Portman 當主角。可惜的是近幾年,人們對好萊塢刻意將亞裔角色給白人演員來飾演越來越反感。即使這是一個無知的錯誤,也凸顯好萊塢長久存在的問題。而從亞裔觀眾角度來看,更是留下一個難以嚥下的不平。

《湮滅 Annihilation》是一部突出的現代寓言,可惜也可能成為好萊塢,在膚色選角問題上的犧牲品。滿分五分中得四分,還是值得強力推薦。

電影網頁:https://www.paramount.com/movies/annihilation

