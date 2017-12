影評：《金錢世界》 從孫子被綁架事件中認識美國首富J. Paul Getty

By

《電影試片室》 點評《金錢世界 All the Money in the World》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

在五十年代被譽為是美國首富的J. Paul Getty,孫子被綁架的事件被拍成影片。

根據1973年的一件真實綁架事件改編,J. Paul Getty 開創的油公司為他締造財產。其中一個孫子在意大利被綁架,父母已經離婚,母親Gail 卻為了要孩子的撫養權,也沒有要家族的一分錢,但是這樣也無法付贖金。她到Getty 家要錢,但是Paul 雖是美國首富卻說自己沒錢,要是交出1,700萬的贖金,會對其他家人的安全造成威脅,因為這將鼓勵歹徒綁架他們。

Gail 也因而在陰溝裡打滾,直至歹徒將孫子的頭髮和一隻耳朵寄到一間報社後,Paul 才肯付歹徒降到三百萬的贖金。但也只是付可以拿來扣稅的數額,其餘的以貸款方式借給兒子。

或許是首富的故事並不是一個輕易讓人們可以認同的,電影焦點放在忐忑不安的母親和Getty 請的一名談判人Fletcher 身上。飾演母親的Michelle Williams 是電影的靈魂人物。全神投入的演出,提升整部電影的水平。感覺上其他一些演員顯得不怎麼恰當,不能和母親的角色抗衡。

吝嗇的億萬富翁原本是Kevin Spacey 飾演。電影已經殺青,後期製作的時候爆出Spacey 性侵醜聞。著名導演Ridley Scott 在六個星期的時間內,請到Christopher Plummer 重拍所有受影響的鏡頭,耗資多一千萬。電影破紀錄的趕在預訂的本週上映,算是一項成就,也趕在年終前帶給喜歡劇情片的觀眾,一份意想不到的禮物。

《金錢世界 All the Money in the World》電影水準不均。但滿分五分中還是獲得四分,值得強力推薦。

在未來的一年裡,我將繼續在週六的十點週末新聞《電影試片室》單元,繼續為大家點評新上映影片。特別感謝您這幾年來,忠實的收看與推薦。

電影網頁:https://www.allthemoney-movie.com/

