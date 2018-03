影評: 包裝亮麗卻叫人失望的《時間的皺紋》

By

《電影試片室》 點評《時間的皺紋 A Wrinkle in Time》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一名女孩的父親失蹤,她如何跨越時空尋找父親的故事。

小學生Meg 的父親是一名科學家,四年前離奇失蹤,Meg 在學校的表現也受影響。一天,宇宙的一個守護神來到Meg 的家,告訴Meg 和她的弟弟Charles Wallace 父親的所在地。而Meg 也從三名守護神知道自己和弟弟都有穿越時空的能力,於是兩人跨時空探索。路途將他們帶進一個又一個優美的另類世界,但是也遇上艱難:一個叫IT 的黑勢力,會創造出不同的角色來阻撓他們,也一度滲入弟弟的知覺中,透過他來打擊Meg 尋父的決心和勇氣。小女孩最終能否將父親找回?

看這部電影,首先要了解非洲裔女導演 Ava DuVernay。在拍攝關於金博士的自傳電影之後,也拍了一部美國非洲裔走出黑暗的奴隸歷史之後,如何還是面對現代社會給予的枷鎖。導演在改編這部兒童小說時,刻意引進不同膚色的因素,例如Meg 小女孩的角色是個混血兒。但是奇幻世界中的鮮豔色彩,卻沒有叫人讚歎的感覺,因此看了感覺格格不入。三名飾演守護神的,包括名人Oprah Winfrey、女星Reese Witherspoon 和Mindy Kaling,大膽並有創意。但是這些角色並沒有扮演多大的作用,似乎只是個讓這幾位大牌明星,可以穿奇裝異服和塗上亮麗的化妝。

可惜的是飾演Meg 的 Storm Reid,造型的不怎麼討好,無法帶觀眾入戲。縱然電影如何華麗,散亂的劇情也還是無法令觀眾感受小說的意境。

《時間的皺紋 A Wrinkle in Time》劇情混雜、敗下陣來,叫人失望。滿分五分中得兩分,不必急著觀看。

電影網頁:http://movies.disney.com/a-wrinkle-in-time

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。