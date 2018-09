影評：《一個小忙》 帶浪漫色彩的驚悚片

By

《電影試片室》 點評《一個小忙 A Simple Favor》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

拍慣喜劇電影的美國導演Paul Feig,改變戲路拍攝一部浪漫驚悚片。《Crazy Rich Asians》的帥哥男主角Henry Golding 也再度出擊。

年輕的單身媽媽Stephanie,在丈夫去世之後,憑著人壽保險的賠償費,過著平凡生活,但也在網上開設網頁教導觀眾養家秘方。一天,在接孩子放學的時候,認識穿著得體的公關主任Emily。Stephanie 也因為經常被其他家長排斥,和Emily 兩人一拍即合。Emily 的丈夫是一位名作家,一家三口呈現幸福家庭面孔,Stephanie 羨慕新朋友的家居生活。兩位新朋友也交換了彼此的秘密。

之後的一天,Stephanie接到Emily 的電話,要她幫忙接孩子,之後卻失去縱影。Stephanie 也就靠著自己的直覺,找出事情真相。與此同時,她本身黑暗的一面,也逐漸顯露。

這是喜劇片導演Paul Feig 根據小說改編的另類嘗試。在他的指導下,驚悚成分也帶有輕鬆的味道。從電影配樂到亮麗的服飾,都給觀眾舒服的視覺享受。劇情有不少精彩的轉折,看得投入。

兩位女主角,Anna Kendrick 和Blake Lively,也將她們平日的性格帶入戲中。輕易讓觀眾接受的同時,也滲入新的色彩。值得一提的是在《Crazy Rich Asians》中的男主角Henry Golding 在這部影片中,也再度展示他在熒幕上的新星魅力。選角上的成功加上精彩內容,使得影片看得舒服。

《一個小忙 A Simple Favor》可以當成一部浪漫的偵探電影。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:https://www.asimplefavor.movie/

