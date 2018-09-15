影評：《一個小忙》 帶浪漫色彩的驚悚片

By

《電影試片室》 點評《一個小忙 A Simple Favor》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

拍慣喜劇電影的美國導演Paul Feig，改變戲路拍攝一部浪漫驚悚片。《Crazy Rich Asians》的帥哥男主角Henry Golding 也再度出擊。

年輕的單身媽媽Stephanie，在丈夫去世之後，憑著人壽保險的賠償費，過著平凡生活，但也在網上開設網頁教導觀眾養家秘方。一天，在接孩子放學的時候，認識穿著得體的公關主任Emily。Stephanie 也因為經常被其他家長排斥，和Emily 兩人一拍即合。Emily 的丈夫是一位名作家，一家三口呈現幸福家庭面孔，Stephanie 羨慕新朋友的家居生活。兩位新朋友也交換了彼此的秘密。

之後的一天，Stephanie接到Emily 的電話，要她幫忙接孩子，之後卻失去縱影。Stephanie 也就靠著自己的直覺，找出事情真相。與此同時，她本身黑暗的一面，也逐漸顯露。

這是喜劇片導演Paul Feig 根據小說改編的另類嘗試。在他的指導下，驚悚成分也帶有輕鬆的味道。從電影配樂到亮麗的服飾，都給觀眾舒服的視覺享受。劇情有不少精彩的轉折，看得投入。

兩位女主角，Anna Kendrick 和Blake Lively，也將她們平日的性格帶入戲中。輕易讓觀眾接受的同時，也滲入新的色彩。值得一提的是在《Crazy Rich Asians》中的男主角Henry Golding 在這部影片中，也再度展示他在熒幕上的新星魅力。選角上的成功加上精彩內容，使得影片看得舒服。

《一個小忙 A Simple Favor》可以當成一部浪漫的偵探電影。滿分五分中得四分，值得強力推薦。

電影網頁：https://www.asimplefavor.movie/

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。