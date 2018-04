影評: 無聲勝有聲的突出影片《寂靜之地》

By

《電影試片室》 點評《寂靜之地 A Quiet Place》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

要發出任何聲響的話,將引來殺機。

在一個不知名的小鎮,一個家庭過著寂靜的生活。地球被一種靠聲音捕獵的怪物侵襲,任何發出聲音的事物都會被怪物摧殘。夫婦因為在災難剛開始時,被怪物拐走一個孩子,聾啞的女兒以為父親責備她,而認為父親不愛她。兒子卻因為目睹慘禍,每走一步都戰戰兢兢。夫婦卻更在危險時刻懷胎,臨盆成了可能結束自己生命的一個不可避免的恐懼。這家人在無聲、恐慌的世界生活,眼看在附近的其他家庭一個接一個消失,這個家庭能否勝利生存?

導演也同樣演父親的John Krasinski。這是他第三部影片,和之前的兩部電影風格迥然不同。在劇中和現實生活中的妻子,具實力的Emily Blunt 搭檔。他們之間自然的默契為電影的成就加倍。

劇情在當前和回顧鏡頭中交替,在適當的時候,給劇中人物的行動與決定作交代。影片中幾乎沒有對白,這是一部靠音響設計取勝的電影。正也這樣,在看到劇中人物要是發出聲音就會被殺的情景,觀眾也會自然的加入不出聲的行列。這意味著,電影院中也會異常的安靜。

除了帶恐怖意味的情節之外,故事也不忘這個家庭成員之間感情的詮訴。父親在危機中,仍要和孩子們培養感情、為什麼大姐和父親的關係會緊張、姐弟之間的感情和互相扶持,這些都是令觀眾關心劇中人物的因素,將觀眾輕易帶入恐怖但感人的情節中。

《寂靜之地 A Quiet Place》令觀眾看得分秒刺激、緊張。滿分五分中得四分半,是一部不可錯過的驚悚片。

電影網頁:https://www.paramount.com/movies/quiet-place

