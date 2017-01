影評：從孩童觀點看人生問題的《怪物召喚》

By

《電影試片室》 點評《怪物召喚 A Monster Calls》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個男孩在中和學校面對困擾,能夠聆聽他心聲的,反而是一個大怪物。

在英國北部,12歲的Conor,母親患有後期癌症。實際年齡成熟的Conor,學前後,照顧自己和母親。兩人為必然的未來逐漸做準備。Conor 在學校也遭到惡霸欺凌,能夠讓他暫時擺脫現實的是他的繪畫。一個晚上,屋外墳場土地崩裂,出現的是墳場山丘上的大樹變成的大怪物。怪物告訴Connor,會告訴他三個故事。但是說完這些故事之後,Connor 必須告訴怪物一個關於他自己的故事,但是必須是一個真實的故事。

改編自幻想小說的電影,導演J. A. Bayona利用鮮明的特效和動畫來展示主角Connor 生活的元素,水彩動畫帶有樸素的美感。而在繪製出大樹怪物的時候,形象大膽、粗曠。怪物的眼神,一時嚴峻、一時帶有憐憫。可以了解男孩為什麼能接受怪物,成為他一個特殊的朋友。

電影也因此探討孩童們處理殘酷現實的方式。不但找來怪物當夥伴,學校中的欺凌事件竟然成為Conor期待的一部分,因為這些惡霸盯上了Conor 。意味著在現實中,他們不能忽視Conor的存在,而且還確認了Conor在學校的角色。 劇情並沒有太大的轉折,更加在乎的是體現人們在生活中,對人與人之間感情和現實,和對情緒的起伏做出解釋,從中尋求人生中的美感。

《怪物召喚 A Monster Calls》以低調形式展現孩童對沒能知道的未來,感覺的不安和應對方式。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:http://www.focusfeatures.com/amonstercalls

