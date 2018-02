影評:《普通女人》 透視變性人在社會中的挑戰

By

《電影試片室》 點評《普通女人 A Fantastic Woman》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

奧斯卡金像獎下個月舉行頒獎典禮,代表智利角逐奧斯卡金像獎的影片《普通女人 A Fantastic Woman》首次由真人變性女子主演。

智利首都聖地亞哥一個餐館服務員 Marina,晚上上台表演,喜歡她的是一個年紀比她大的離婚男子Orlando。從帶她到中餐館慶祝生日和夜總會跳舞,Marina 是一名變性女子,看得出兩人相愛。

一天晚上,Orlando 突然病發逝世。從調查事件的警員要Marina 脫光衣服搜身,Orlando 的兒子也要她盡快搬出父親租的房子,而Orlando 的前妻甚至不准她出席喪禮。Marina 在徬徨中,更加一度被Orlando 想要找替死鬼的家人綁架虐待。Marina 也沒有反抗,後來一小步一小步的重新站立起來,繼續走人生道路。

以獨立電影來說,以變性人為主角的影片,通常都是以一般想挑戰自己演技的演員來飾演。這部電影則是首次請到真人是變性女子的Daniela Vega,演這個必須在生活艱鉅挑戰中,仍舊面對喪失愛人的悲傷,並且在許多人異樣眼光下,堅強自立起來的人。Vega 的演繹帶有真實。

電影也突顯變性人在社會中,持續面對的種種歧視,令觀眾感受到少數社群面對的挑戰。在今天世界的許多角落,仍然存在社會主流對非主流社群的排斥。或許要真的遇上自己成為少數後,才能夠理解本身所擁有的權利。而這勇敢生活的權利,也應該在所有人身上落實。

《普通女人 A Fantastic Woman》挑戰觀眾的包容性,質問大家的價值觀。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:http://sonyclassics.com/afantasticwoman/

