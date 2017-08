By

距英國倫敦以南約60哩遠的海岸地區,週日有一股神秘的化學氣團籠罩空中,導致上百人感到不適,出現眼紅、喉嚨痛和呼吸困難等症狀,目前化學氣體已消散,但源頭未明。

事發於Birling Gap海岸地區,化學氣團出現後,數百人要從沙灘緊急疏散,當地醫院接收逾130名病人,大多症狀輕微。

當局稱,這股化學氣團的氣味有如焚燒塑膠,由於週日沒有風,導致氣團久久不散。

