南極洲的冰架斷裂,形成有紀錄以來最大的冰山之一。

研究人員在8個月前發現拉森 C 冰架出現裂縫,直至本星期初完全斷裂。

分裂出來的冰山重一萬億噸、面積約5,800平方公里,相當於印尼峇里島的大小。

冰山很可能會再度分裂,部份留在南極洲,其餘向北部較暖水域漂流。

由於該處是不少南美郵輪的目的地,可能會危及航行安全。

