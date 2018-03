【i-CABLE】

佛羅里達州高中槍擊案,疑兇克魯茲(Nikolas Cruz)正式被控17項一級謀殺罪。

19 歲的克魯茲涉嫌在上月的情人節,於曾就讀的高中以半自動步槍殺害17名師生。佛羅里達州大陪審團正式控告他17項一級謀殺罪,若罪名成立,最高可判處死刑。

克魯茲的代表律師表示,若控方不尋求判克魯茲死刑,而是終生監禁,克魯茲願意認罪,檢察辦公室未作決定。

這次槍擊案再次激起加強槍械管制的呼聲,特朗普總統表明,支持提高買槍的最低年齡和讓受槍械訓練的教師攜槍返校。

