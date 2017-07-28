白宮通訊主任炮轟幕僚長 直斥他是洩密者

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【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統上任後，白宮一直人事不和，白宮通訊主任週四公然炮轟白宮幕僚長Reince Priebus是向媒體爆料的人。

白宮新任通訊主任Anthony Scaramucci公開質疑幕僚長Priebus在白宮的地位，甚至指Priebus是爆料人。

Scaramucci：”我發推文，附上Reince的名字，他們便推斷就是他，因為記者都知是誰洩密，Reince若要撇清，就讓他證明吧。”

Priebus週四沒作出回應，但他在白宮外的盟友紛紛為他護航。

共和黨聯邦眾議院議長賴恩說：”Reince是我好友，在白宮做得非常好，我相信總統信任他。”

白宮發言人Sarah Huckabee Sanders也要為事件解畫，說大家和而不同。

Sanders說：”我們都有機會發表意見，提出見解，有良性競爭，因而取得最佳結果。”

Scaramucci這次發難，是因為他相信白宮內有人把他的財務披露文件洩漏給一個新聞網站，他於是發推文說要追究這些重罪行為，並會聯絡FBI和司法部，不過之後又刪除推文。

雖然有關文件只要申請，任何公眾都可以取得，但司法部一名發言人就發出聲明，表示認同Scaramucci所言，認為爆料危害政府運作和保護國家的能力，司法部會追查到底。

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