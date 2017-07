白宮通訊主任炮轟幕僚長 直斥他是洩密者

By

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統上任後,白宮一直人事不和,白宮通訊主任週四公然炮轟白宮幕僚長Reince Priebus是向媒體爆料的人。

白宮新任通訊主任Anthony Scaramucci公開質疑幕僚長Priebus在白宮的地位,甚至指Priebus是爆料人。

Scaramucci:”我發推文,附上Reince的名字,他們便推斷就是他,因為記者都知是誰洩密,Reince若要撇清,就讓他證明吧。”

Priebus週四沒作出回應,但他在白宮外的盟友紛紛為他護航。

共和黨聯邦眾議院議長賴恩說:”Reince是我好友,在白宮做得非常好,我相信總統信任他。”

白宮發言人Sarah Huckabee Sanders也要為事件解畫,說大家和而不同。

Sanders說:”我們都有機會發表意見,提出見解,有良性競爭,因而取得最佳結果。”

Scaramucci這次發難,是因為他相信白宮內有人把他的財務披露文件洩漏給一個新聞網站,他於是發推文說要追究這些重罪行為,並會聯絡FBI和司法部,不過之後又刪除推文。

雖然有關文件只要申請,任何公眾都可以取得,但司法部一名發言人就發出聲明,表示認同Scaramucci所言,認為爆料危害政府運作和保護國家的能力,司法部會追查到底。

