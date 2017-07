By

白宮週一再有人事變動,據知情人士透露,上任只有11天的白宮通訊主任Anthony Scaramucci週一被革職。

繼白宮幕僚長Reince Priebus上週五被革職,由現任國土安全部長John Kelley接任,後者週一宣誓就任,而在數小時後,就傳出Scaramucci被革職的消息。

由於官方尚未正式發布消息,因此知情人士要求保持匿名。

Scaramucci自本月初上任通訊主任一職後,旋即成為傳媒焦點,紐約客雜誌上週四出版的一篇報導,當中Scaramucci有粗言大罵Priebus,受到廣泛報導,後者上週五被革職,未知是否與報導有關。

