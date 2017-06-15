中槍共和黨議員再接受手術 目前仍然危殆

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【KTSF 張麗月報導】

週三中槍受傷的國會眾議院共和黨黨鞭Steve Scalise，目前情況仍然危殆，而兩黨慈善棒球賽週四就如常舉行。

兩黨議員都參加了一年一度傳統的國會慈善棒球賽，但今年的氣氛明顯不同，因為週三議員練習時，有人闖入球場開槍，打傷4人，傷者包括Scalise，保護議員的警察還火擊中槍手，消息來源說，槍手似乎是針對共和黨人而開槍。

特朗普總統和議員都呼籲大家團結起來，他說：”經常有人搞分裂．選擇侮辱而不是洞察力，今晚在首都的棒球場，全世界看到美國將更好。”

到過醫院探望Scalise的特朗普表示，Scalise的康復，可能比原先想像的更困難。

51歲的Scalise左邊臀部中槍，導致臀骨碎裂，波及器官，體內嚴重出血，雖然做過多次手術，但情況仍然危殆。

調查人員表示，槍手James Hodgkinson當日持有的來福槍和手槍，是從領有牌照的槍店買回來，無證據顯示是非法取得。

槍手是來自伊利諾伊州Belleville市，他住在棒球場公園附近的貨車上，他曾在Facebook網頁上批評共和黨和特朗普。

FBI表示，早在案發前幾個月就調查槍手的活動和在社交媒體上的言論，當局也從槍手的貨車上拿走一部手機，電腦和相機。

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