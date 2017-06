中槍共和黨議員再接受手術 目前仍然危殆

By

【KTSF 張麗月報導】

週三中槍受傷的國會眾議院共和黨黨鞭Steve Scalise,目前情況仍然危殆,而兩黨慈善棒球賽週四就如常舉行。

兩黨議員都參加了一年一度傳統的國會慈善棒球賽,但今年的氣氛明顯不同,因為週三議員練習時,有人闖入球場開槍,打傷4人,傷者包括Scalise,保護議員的警察還火擊中槍手,消息來源說,槍手似乎是針對共和黨人而開槍。

特朗普總統和議員都呼籲大家團結起來,他說:”經常有人搞分裂.選擇侮辱而不是洞察力,今晚在首都的棒球場,全世界看到美國將更好。”

到過醫院探望Scalise的特朗普表示,Scalise的康復,可能比原先想像的更困難。

51歲的Scalise左邊臀部中槍,導致臀骨碎裂,波及器官,體內嚴重出血,雖然做過多次手術,但情況仍然危殆。

調查人員表示,槍手James Hodgkinson當日持有的來福槍和手槍,是從領有牌照的槍店買回來,無證據顯示是非法取得。

槍手是來自伊利諾伊州Belleville市,他住在棒球場公園附近的貨車上,他曾在Facebook網頁上批評共和黨和特朗普。

FBI表示,早在案發前幾個月就調查槍手的活動和在社交媒體上的言論,當局也從槍手的貨車上拿走一部手機,電腦和相機。

