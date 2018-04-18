加州房屋法案SB827未獲通過 威善高揚言會捲土重來

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【KTSF 陳嘉琪報導】

早前州參議員威善高提出SB827法案，在公共交通樞紐附近放寬興建房屋的高度限制，引起很大的爭議，威善高一週前遞交修定版本，州參議院交通房屋委員會週二表決該法案，在4票贊成，6票反對的情況下，法案暫時無法再推進，威善高表明下年會再次提出這個議案。

SB 827建議放寬在公共交通樞紐方圓4分之1英哩至半英哩範圍內，新建房屋大廈的高度限制，以便興建更多的房屋單位。

有支持者指，SB827能夠解決房屋短缺的問題，不過同樣引起不少居民強烈的反對，他們認為法案除了改變社區的型態外，當中亦沒有包括可負擔房屋，法案只對發展商有利。

威善高上星期提出修訂案安撫反對者，將放寬的高度限制由原本的8層減少至5層，並規定發展商興建10個單位或以上的房屋時，必須有一定的比例預留給低收入家庭，同時禁止房東利用Ellis Act”艾莉斯法”逼遷租客，再透過SB 827重建。

修訂案中亦將生效日期延遲至2021年1月 ，不過有反對人士仍然認為，法案中未有考慮多了房屋，多了人，對四周環境的影響，以及交通配套的問題。

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