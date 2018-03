【i-CABLE】

沙特阿拉伯6月解除對女性駕車的禁令,當地一間女子大學舉辦課程,讓女性學習駕車。

18歲的大學新生古斯期待駕車已久,這天她終於有機會,因她所讀的女子大學舉辦駕駛課程。聽課了一段時間,古斯終能一嚐駕駛滋味,在校園範圍內,她都駕駛得有板有眼,帕爾迪尼都相當滿意。

現時沙特阿拉伯禁止女性駕車,但過往有女性偷偷駕駛被起訴及監禁。沙特去年宣布解除禁令,王儲穆罕默德更提出多項措施,放寬多項對女性的限制,容許女性進入體育館,與男性一起欣賞國慶節目和球賽。

不過男性仍可決定是否讓女性申請護照外遊及結婚,女性仍未能完全與男性平權。分析認為,連串改革旨在提升國家形象,吸引外資,增加女性投入勞動市場,以改善經濟。

