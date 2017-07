By

沙特阿拉伯一名女子因為身穿迷你裙和短身上衣在視頻中出現,在當地引發公憤,她被指觸犯沙特嚴格的衣著戒條,被當地警方拘捕。

據當地官方媒體週二報導,該名女子因為身穿不雅的服裝,違反伊斯蘭教對衣著的戒條,在首都利雅德被警方拘捕。

這段視頻是於週末在Snapchat上載,之後被瘋傳,女子在視頻中身穿迷你裙,在沙漠中漫步,四周沒人。

視頻傳出後,有網民要求當局拘捕她,聲稱她公然違反沙特律令,當中要求所有女性,當中包括外國人,在公眾場合都要穿鬆身長袍,大多數沙特婦女更會帶頭紗掩蓋容貌。

