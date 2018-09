By

【KTSF】

在沙地阿拉伯,一名男子因為與一位女同事一起吃早餐被警方拘捕。

片段見到一個男人和一個女人一起吃早餐,一起說笑很開心的樣子,當事人更直播和朋友分享。

片段中的女人由頭包到落腳,也戴了面紗。

片段在沙地被廣傳,最後個男人被捕,罪名是出現在“令人反感的影片”和違反沙地在職場上性別隔離政策。

原來沙地法律規定,在公開場合女性和單身男性座位一定要分開,此外,女性在多數情形下,外出必須有男性監護人,例如是父親、丈夫或者兄弟陪同。

