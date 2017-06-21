沙特阿拉伯國王卸侄兒王儲地位 改任命兒子繼位

沙特阿拉伯國王薩勒曼突然免去侄兒納伊夫的王儲地位，改任命兒子、31歲的穆罕默德做新王儲，穆罕默德自其父親兩年前登基後，執掌國防部、經濟委員會等決策樞紐，又不時外訪，建立聲望，為出任王位繼承人鋪路。

今年5月，美國總統特朗普展開上任後首度外訪，在首站沙特阿拉伯與穆罕默德會面，亦是他們兩個月內第二度見面，這位當時的副王儲之前代表王室，到訪白宮，為特朗普此行鋪路。兩國關係回暖，穆罕默德功勞不少。

穆罕默德的父親是現任國王薩勒曼，薩勒曼在2015年1月登基後，原本在當地也不多人認識的穆罕默德，地位扶搖直上，兩年前以29歲之齡成為沙特歷來最年輕國防大臣，兼領導新設的經濟與發展事務委員會，主力改革經濟，發展非石油產業，減少國庫對石油依賴。

同時開始活躍於外交，頻頻外訪，與歐亞大國領袖會面，建立起個人聲望，經濟、外交交出成績，軍事方面卻一籌莫展，沙特在也門的軍事行動，兩年多以來沒甚成效，但無阻他登上權力高峰，獲父王薩勒曼任命為新王儲，成為王位頭號繼承人。

原是王儲的國王侄兒納伊夫就被解除副首相、內政大臣等一切公職，宣佈任命後，納伊夫與穆罕默德會面，承諾效忠這位新王儲，穆罕默德親吻納伊夫的右手以示敬意，薩勒曼國王呼籲全國上下即晚到聖城麥加，齊齊宣誓效忠新王儲。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。