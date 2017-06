沙特阿拉伯國王卸侄兒王儲地位 改任命兒子繼位

沙特阿拉伯國王薩勒曼突然免去侄兒納伊夫的王儲地位,改任命兒子、31歲的穆罕默德做新王儲,穆罕默德自其父親兩年前登基後,執掌國防部、經濟委員會等決策樞紐,又不時外訪,建立聲望,為出任王位繼承人鋪路。

今年5月,美國總統特朗普展開上任後首度外訪,在首站沙特阿拉伯與穆罕默德會面,亦是他們兩個月內第二度見面,這位當時的副王儲之前代表王室,到訪白宮,為特朗普此行鋪路。兩國關係回暖,穆罕默德功勞不少。

穆罕默德的父親是現任國王薩勒曼,薩勒曼在2015年1月登基後,原本在當地也不多人認識的穆罕默德,地位扶搖直上,兩年前以29歲之齡成為沙特歷來最年輕國防大臣,兼領導新設的經濟與發展事務委員會,主力改革經濟,發展非石油產業,減少國庫對石油依賴。

同時開始活躍於外交,頻頻外訪,與歐亞大國領袖會面,建立起個人聲望,經濟、外交交出成績,軍事方面卻一籌莫展,沙特在也門的軍事行動,兩年多以來沒甚成效,但無阻他登上權力高峰,獲父王薩勒曼任命為新王儲,成為王位頭號繼承人。

原是王儲的國王侄兒納伊夫就被解除副首相、內政大臣等一切公職,宣佈任命後,納伊夫與穆罕默德會面,承諾效忠這位新王儲,穆罕默德親吻納伊夫的右手以示敬意,薩勒曼國王呼籲全國上下即晚到聖城麥加,齊齊宣誓效忠新王儲。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。