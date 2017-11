By

【KTSF】

沙特阿拉伯王儲領導的反貪腐委員會日前大動作,拘捕了11名王子及多名部長。

其中包括聞名全球的富豪阿勒瓦利德王子,阿勒瓦利德是包括Citigroup、Twitter及Lyft等公司的大股東。

