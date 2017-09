By

【KTSF】

沙特阿拉伯週二表示,將會首次容許女性在街道上駕車。

極端保守的沙特阿拉伯是全球唯一一個禁止女性駕車的國家,過去曾有女性因為違例駕車而被刑拘,沙特阿拉伯這項律例,一直被國際社會斥責。

當地的女權組織自90年代起,一直爭取女性駕車的權利。

沙特國營新聞社和電視台於週二晚報導,沙特皇室已頒令,今後男性和女性都可以申領駕駛執照,之後會成立委員會,研究如何執行這項新令。

