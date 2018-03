By

【i-CABLE】

法國前總統薩爾科齊涉嫌非法收受利比亞政治獻金,被警方扣留問話。

美聯社引述消息指,63歲的薩爾科齊被扣留在巴黎西部楠泰爾警署,他多次否認涉案,稱指控荒謬。

薩爾科齊涉嫌在 2007 年競選總統時,秘密收受利比亞前領袖卡達菲5,000萬歐元非法資助。

薩爾科齊上任初期,與卡達菲關係友好,並邀請對方訪問法國,但2001法國積極參與空襲利比亞,協助推翻卡達菲政權。

