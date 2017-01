By

南灣Saratoga市一間社區學院週二下午發生特許巴士撞死人事件,死者是一名華裔婦人,居住在聖荷西市。

事發於下午5時15分左右,地點在West Valley College西南方的街角,肇事的特許巴士當時沿Fruitvale大街南行,正轉入Athletics Way,途中撞上51華裔婦人Xiaolan Lou。

當局稱,暫時未知Lou當時是否身處行人過馬路區,Lou送往Santa Clara Valley醫療中心後不治。

肇事特許巴士由舊金山的Storer Coachways公司持有,女死者似乎並非社區學院的師生。

