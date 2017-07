特朗普感激Spicer貢獻 Sanders接任白宮發言人

By

白宮週五出現重大人事變動,白宮發言人Sean Spicer週五突然宣布辭職,副白宮發言人Sarah Huckabee Sanders獲晉升為白宮發言人,接替Spicer,白宮亦正式任命紐約金融家Anthony Scaramucci擔任白宮通訊總監一職。

Spicer在宣布辭職後接受美聯社簡短訪問時稱,這一刻出現新開始,對總統是有利,他亦認為Scaramucci應有機會建立自己的團隊,開拓新的路向。

雖然有消息指Spicer是因為特朗普任命Scaramucci出任白宮通訊總監而辭職,但他在訪問中有讚揚Scaramucci,稱他是硬漢,任命是一件好事。

而Sanders在簡布會中讀出特朗普的聲明,說總統很感激Spicer的貢獻,為特朗普政府和美國民眾做事,特朗普在聲明中還開玩笑,說”看看電視收視率”便知道。

Scaramucci也稱讚Spicer是一名”真正的愛國者”,他說希望Spicer”未來可以賺大錢”。

