特朗普感激Spicer貢獻 Sanders接任白宮發言人

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白宮週五出現重大人事變動，白宮發言人Sean Spicer週五突然宣布辭職，副白宮發言人Sarah Huckabee Sanders獲晉升為白宮發言人，接替Spicer，白宮亦正式任命紐約金融家Anthony Scaramucci擔任白宮通訊總監一職。

Spicer在宣布辭職後接受美聯社簡短訪問時稱，這一刻出現新開始，對總統是有利，他亦認為Scaramucci應有機會建立自己的團隊，開拓新的路向。

雖然有消息指Spicer是因為特朗普任命Scaramucci出任白宮通訊總監而辭職，但他在訪問中有讚揚Scaramucci，稱他是硬漢，任命是一件好事。

而Sanders在簡布會中讀出特朗普的聲明，說總統很感激Spicer的貢獻，為特朗普政府和美國民眾做事，特朗普在聲明中還開玩笑，說”看看電視收視率”便知道。

Scaramucci也稱讚Spicer是一名”真正的愛國者”，他說希望Spicer”未來可以賺大錢”。

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