Coffey Park社區遭山火焚毀 部分華人失去家園（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

在北加州山火災情最嚴重的 Santa Rosa,當地有不少華人聚居的 Coffey Park 目前只有一片灰燼,景象令人倍感淒涼。

曾經有上千戶居民在這裡居住的 Coffey Park,週一凌晨兩點左右受到山火波及,由於風力強勁,正在睡夢中的居民被迫疏散,大約三、四個小時後,這裡已變成一片灰燼。

當地紅木區華人協會董事鍾維成表示,大概有20到30戶華裔的房屋也被大火吞噬,”亞洲人在這邊居住,估計大概有100戶左右,所以將近10%,這是一個相當大的比例,損失相當嚴重,而且都在這邊住了二、三十年,所以是相當悲慘的一件事,這些人將來不知道到哪裡去,因為我們 Santa Rosa 現在房源短缺,所以要租都租不到房子,短期之內也蓋不起來。”

鍾維成說,大部分華人受災者目前都到灣區其它地方的親戚或朋友家借宿。另外,火災也衍生很多後續問題,失去家園的人雖然有工作,但卻沒地方住,有些人則是上班的地方被燒毀,即使房屋未受波及,但附近的K-Mart商場、希爾頓酒店還有餐廳等這些受災的商業令不少人失業,”希望聯邦政府能來資助,因為這些人沒有收入了,到底怎麼處理,一兩年之內沒有收入沒有住家,可能要到其它地方安頓,大概在這裡沒有工作的人可能安頓到別的州,去住幾年再回來,等重建以後再回來。”

鍾維成說,在 Coffey Park 遭大火燒毀的獨立房屋,平均每棟約60萬左右,而它對面在101公路另一邊的 Fountain Grove 社區也受損嚴重,其中大部分居民都是長者。

這裡是 Santa Rosa 的 Fountain Grove 社區,在101公路的東邊,由於是在山脊之上,所以這裡的房子都是上百萬房屋,不幸的是,很多房屋也在這場山火中燒毀。”

火災區域現場目前仍然封閉,即使疏散的居民目前也不能回家,救災人員仍在瓦礫和灰燼中尋找可能的屍骨殘骸。

紅木區華人協會表示,有意為災民捐款的民眾,可寄支票給他們,然後統一發放給華裔及亞裔災民。

支票抬頭: RECA

郵寄地址: PO Box 7854, Santa Rosa, CA 95407

備註說明: Santa Rosa Fire Fund

