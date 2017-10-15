Coffey Park社區遭山火焚毀 部分華人失去家園（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

在北加州山火災情最嚴重的 Santa Rosa，當地有不少華人聚居的 Coffey Park 目前只有一片灰燼，景象令人倍感淒涼。

曾經有上千戶居民在這裡居住的 Coffey Park，週一凌晨兩點左右受到山火波及，由於風力強勁，正在睡夢中的居民被迫疏散，大約三、四個小時後，這裡已變成一片灰燼。

當地紅木區華人協會董事鍾維成表示，大概有20到30戶華裔的房屋也被大火吞噬，”亞洲人在這邊居住，估計大概有100戶左右，所以將近10%，這是一個相當大的比例，損失相當嚴重，而且都在這邊住了二、三十年，所以是相當悲慘的一件事，這些人將來不知道到哪裡去，因為我們 Santa Rosa 現在房源短缺，所以要租都租不到房子，短期之內也蓋不起來。”

鍾維成說，大部分華人受災者目前都到灣區其它地方的親戚或朋友家借宿。另外，火災也衍生很多後續問題，失去家園的人雖然有工作，但卻沒地方住，有些人則是上班的地方被燒毀，即使房屋未受波及，但附近的K-Mart商場、希爾頓酒店還有餐廳等這些受災的商業令不少人失業，”希望聯邦政府能來資助，因為這些人沒有收入了，到底怎麼處理，一兩年之內沒有收入沒有住家，可能要到其它地方安頓，大概在這裡沒有工作的人可能安頓到別的州，去住幾年再回來，等重建以後再回來。”

鍾維成說，在 Coffey Park 遭大火燒毀的獨立房屋，平均每棟約60萬左右，而它對面在101公路另一邊的 Fountain Grove 社區也受損嚴重，其中大部分居民都是長者。

這裡是 Santa Rosa 的 Fountain Grove 社區，在101公路的東邊，由於是在山脊之上，所以這裡的房子都是上百萬房屋，不幸的是，很多房屋也在這場山火中燒毀。”

火災區域現場目前仍然封閉，即使疏散的居民目前也不能回家，救災人員仍在瓦礫和灰燼中尋找可能的屍骨殘骸。

紅木區華人協會表示，有意為災民捐款的民眾，可寄支票給他們，然後統一發放給華裔及亞裔災民。

支票抬頭: RECA

郵寄地址: PO Box 7854, Santa Rosa, CA 95407

備註說明: Santa Rosa Fire Fund

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