By

【KTSF】

北灣Santa Rosa上週五有人搶劫售賣攝影器材的店鋪,搶走一部名貴相機,警方公開閉路電視拍到疑匪的照片。

下午接近6點,匪徒進入位於Santa Rosa大街的Shutterbug攝影器材商店,要求店員拿出一部名貴相機,匪徒隨後搶走相機,跳上一輛接應的汽車。

多名店員追出去,其中一人被該汽車撞倒受傷,需要送院治理,沒有生命危險。

疑匪是白人,16到20歲,接應疑匪的汽車是一部2010到2013年的Chrysler 200房車,警方呼籲市民提供線索,可致電(707) 543-3600。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。