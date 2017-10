家住Santa Rosa山火重災區 華裔爸爸講述逃難經過（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

北灣一場大火,燒毀很多民眾的家,居住在Santa Rosa火警重災區現場的一個華裔家庭,講述他們深夜從火場逃出的經過,以及如何看待今次火災中的損失。

何先生表示,週一晚大約午夜時一度停電,之後聽見有人拍門按門鐘,於是出去看下,就見很多鄰居在逃跑。

何先生說:”開了門,一聞,就聞到全都是煙味,行出去見屋後天空一帶紅色一片。”

他之後帶上妻子和6歲孩子以及少量隨身物品就逃走,開車逃到庇護所過夜,早上來到柏克萊市親戚的家暫住,下一步要計劃居住地方和怎樣上班,不過首先就要購買衣物和食物等必需品。

何先生一家居住的社區靠近山上,位於市內東部,是今次大火重災區之一,前往該區的道路,週二被警方封閉,只允許消防或救援車輛進入。

一夜之間,眼見自己房屋及物品被燒毀,何先生和太太都心情沈重低落,仍在收拾心情。

何先生說:”從來都沒想過房子會被燒毀,現在心情很亂,要打算怎樣走下去。”

何先生是Santa Rosa市Kaiser醫院的神經科醫生,報導指因為火災,院方週一清晨將130名病人安全轉送到其他醫院,而該醫院建築物沒有大損毀,週二繼續關閉。

Santa Rosa市週二仍然瀰漫濃烈的煙味,所以要戴口罩出門,望向街道只見白茫茫一片,籠罩整個城市,週二街道很安靜,因為警方封鎖了幾條主要道路,大部份商店週二暫停營業,所以沒有汽車行駛,很少人出門。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。