家住Santa Rosa山火重災區 華裔爸爸講述逃難經過（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

北灣一場大火，燒毀很多民眾的家，居住在Santa Rosa火警重災區現場的一個華裔家庭，講述他們深夜從火場逃出的經過，以及如何看待今次火災中的損失。

何先生表示，週一晚大約午夜時一度停電，之後聽見有人拍門按門鐘，於是出去看下，就見很多鄰居在逃跑。

何先生說：”開了門，一聞，就聞到全都是煙味，行出去見屋後天空一帶紅色一片。”

他之後帶上妻子和6歲孩子以及少量隨身物品就逃走，開車逃到庇護所過夜，早上來到柏克萊市親戚的家暫住，下一步要計劃居住地方和怎樣上班，不過首先就要購買衣物和食物等必需品。

何先生一家居住的社區靠近山上，位於市內東部，是今次大火重災區之一，前往該區的道路，週二被警方封閉，只允許消防或救援車輛進入。

一夜之間，眼見自己房屋及物品被燒毀，何先生和太太都心情沈重低落，仍在收拾心情。

何先生說：”從來都沒想過房子會被燒毀，現在心情很亂，要打算怎樣走下去。”

何先生是Santa Rosa市Kaiser醫院的神經科醫生，報導指因為火災，院方週一清晨將130名病人安全轉送到其他醫院，而該醫院建築物沒有大損毀，週二繼續關閉。

Santa Rosa市週二仍然瀰漫濃烈的煙味，所以要戴口罩出門，望向街道只見白茫茫一片，籠罩整個城市，週二街道很安靜，因為警方封鎖了幾條主要道路，大部份商店週二暫停營業，所以沒有汽車行駛，很少人出門。

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