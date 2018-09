By

【KTSF】

灣區再有蘋果商店遭人洗劫,這次發生劫案的分店位於北灣的Santa Rosa市。

事發在週日下午1點左右,位於北灣的Santa Rosa Plaza,有數名年輕搶匪衝入店內,搶走店內陳列的蘋果商品,暫時未知損失金額是多少。

而同一間商店在8月29日也曾發生類似的劫案。

另外,上週五在新iPhone開售的第一日,位於南灣Monterey縣的蘋果商店也遭賊人洗劫。

過去幾個月,北加接連發生連串針對蘋果商店的劫案,包括Santa Rosa、Corte Madera和Roseville等地。

警方相信是同一團夥所為,目前案件仍在調查中。

