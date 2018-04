By

【KTSF】

灣區以南Santa Cruz警方向公眾尋求線索,尋找一名用滑板襲擊他人的疑犯。

案發在上週日下午6時05分,男疑犯走入位於136 River街一間戶外體育用品商店,試圖偷取店內的商品。

當店員發現並要求歸還被竊取的商品時,疑犯被指出言威脅店員,並用隨身攜帶的一塊滑板襲擊店員的面部。

閉路電視拍到疑犯當時身穿黑色T-shirt,戴灰色帽,任何人如有線索請和警方聯繫。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。