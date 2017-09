By

【KTSF】

灣區以南Santa Cruz縣內出現電話詐騙,當局提醒公眾防範。

Santa Cruz縣縣警表示,受害人通常會在家中接到電話,對方訛稱自己是縣警,指受害人逃避陪審團職務,想免被拘捕就要支付罰款。

警方提醒公眾,不要在電話中透露個人信息,警方從來不會在電話中要求公眾匯款,或提供禮品卡等,警方呼籲騙案受害人報案。

