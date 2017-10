Santa Cruz山火繼續燃燒 消防員滑倒被火燒傷

By

【KTSF 崔凱橋報導】

灣區以南Santa Cruz縣爆發的Bear山火仍未受控,目前已焚燒超過300英畝,有30%的火場受控,有7名消防員在滅火時受傷。

Bear山火的火場面積逐步擴大,當局表示,截止週四早上,已經焚燒了320英畝的林木,300棟建築物受威脅,疏散令在該區仍然未解除。

由於山路險要,消防員受傷的人數增至7名,其中一名在撲救過程滑倒,導致被火燒傷,需要送院救治。

另外,警方週三上午大約11點左右,在火災區域發現一架無人駕駛飛機,臨時打斷了飛行救火工作,當局正在調查無人機的操作地點。

亦有一名男子涉嫌在疏散區域Hidden Springs Lane 19000號路段趁火打劫,盜取了珠寶和自行車,總價值約15,000元,警方稍後在Santa Cruz逮捕了男疑犯。

加州消防局表示,目前已經出動超過871名消防員撲救這場山火,當局亦派出了12架直升機,以及14輛運水車在現場救火。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。