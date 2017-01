By

南灣Santa Clara上星期五發生Amtrak火車和汽車相撞事故,駕駛汽車的華裔女司機死亡。

死者是65歲的Santa Clara居民Bridget Lo,上週五上午10時左右,一列從沙加緬度開往南灣聖荷西的Capitol Corridor火車,在Lafayette夾Agnew Road路口,與Lo駕駛的汽車相撞,Lo當場死亡。

火車上的45名工作人員和乘客則沒有受傷。

