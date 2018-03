研究指聖他克拉縣是全美第二差租屋收益市場

By

有研究表示,高價格的房屋市場,使得先買後租不再是一個好的投資方式,南灣聖他克拉縣(Santa Clara)是美國出租房屋收益第二糟糕的地方。

ATTOM數據分析公司近日發表了關於房屋價格和租金收益的調查研究,結果顯示,價格和租金收益之間有直接關係。

在聖他克拉縣,獨立房屋平均出租收益只有3.6%,在Baltimore市出租一棟三房房屋,會得到28.6%的回報。

有最大增值的租金收益的縣是北卡州Rowan縣,與去年同期相比,有36%的增值,在北卡州的Randolph縣,租金收益比去年同期增長32%。

ATTOM和房地產網站Zillow都發表報告稱,聖荷西的租金又在上漲,聖荷西的租金中位價同比增2%,至3,514美元一個月,同時,聖荷西的房屋中位價同比上漲26.4%,增加 到1,252,400美元。

Zillow資深經濟學家Aaron Terrazas說,升高的價格要求有更高的頭款,使得尋找合適房子的過程變得冗長。

