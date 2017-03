By

【KTSF 崔凱僑報導】

南灣Santa Clara市週四晚發生一宗槍擊案,一名警員開槍,擊斃一名年約20餘歲的青年男子。

事發於Scott Boulevard與Monroe Street交界處,週四下午大約5時,該名男子的父母報警,表示兒子行為激進,警員隨即趕到現場。

該名警員曾經嘗試用電槍制服該名男子,但不成功,隨後事件進一步升級,警員開槍射擊男子,男子當場死亡,警員沒有受傷。

目前,警方正在對這宗槍擊案進行調查,並沒有對外公布死者或開槍警員的身份,涉案警員正在休假。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。