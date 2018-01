聖他克拉縣12月出售最貴房屋位於Palo Alto 成交價逾2,300萬（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣聖他克拉縣(Santa Clara)去年12月出售的最貴房屋是在Palo Alto市,售價超過2,300萬元,位居聖縣去年售出最貴房屋中的第二位。

據矽谷商業周刊報導,聖縣去年12月,在Palo Alto市售出的一棟獨立房屋建於1922年,已有95年歷史,居住面積4,586平方尺,有6房4.5浴,還有一個游泳池。

地點鄰近Palo Alto市中心、史丹福大學以及集中了許多投資公司的Sand Hill Road,交通也靠近101公路,有全美頂尖的學區,上市後一週就售出,售價接近2,350萬元,位居2017年聖縣出售的所有房屋成交價中第二高位。

地產經紀公司Coldwell Banker的報告顯示,去年12月,聖縣出售的300萬以上的豪華房屋有46棟,2016年同月只出售19棟,銷售增長超過142%,當中有28棟房屋的成交價比售價平均高出107%,而且成交時間也比一年前缩短近一半,2016年12月是44天,而2017年同期是23天。

而從最具競爭力的房屋來講,如果一棟約1,300平方尺的Palo Alto市房屋,如果售價是305萬,成交價則是售價的1.53倍。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。