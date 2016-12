By

南灣聖他克拉市一名老婦週一清晨橫過馬路時,被一輛輕型卡車撞死,當局已證實死者是77歲日裔老婦Michiko Aragaki。

事發於清晨6時半左右,地點在Cabrillo大街附近的Lawrence Expressway路段,Aragaki當時推著購物車,走到馬路上。

當時汽車的交通燈號是綠色,可以行車,但駕駛人見到她都快速減慢車速,讓她過馬路。

但駕駛輕型卡車的司機卻沒有及時看到她,雖然已緊急煞車,但仍把她撞倒,老婦當時宣告不治。

司機當時的車速據報接近每小時60哩,他在車禍後有留在現場協助調查。

