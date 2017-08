By

【KTSF】

南灣聖他克拉市(Santa Clara)一幢住屋,有兩名長者被發現死亡,警方相信案件是一宗謀殺後自殺案。

警方於週二中午12時許接報,到達Homestead路2200號路段一幢住屋,警員從窗外看到一具屍體,入內後再發現另一具屍體,兩名死者似乎都是中槍死亡。

警方稱,男女死者是一對老夫婦,暫時未知案件細節。

