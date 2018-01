By

【KTSF】

南灣聖他克拉市(Santa Clara)週日晚發生致命車禍,一名17歲少年駕車轉彎時失控,撞上另一輛汽車,少年送院後傷重不治,被撞汽車的司機及乘客則受傷。

少年當時是獨自駕駛,而被撞的汽車載有4人,他們全部需要送院治療,傷勢中等。

事發於晚上10時22分左右,少年當時駕駛一輛Acura Integra汽車沿Monroe街西行,在轉入Bowers大街北行線時突然失控,與一輛豐田Highlander汽車撞上。

Highlander汽車當時在紅燈前停下,被撞後衝力把汽車衝上附近一個民宅的前院,翻側後才停下。

