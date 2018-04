聖他克拉縣滅蟲部門舉行開放日（視頻）

By

灣區踏入春天,天氣回暖,加上最近雨水充沛,容易助長蚊蟲滋生,南灣聖他克拉縣(Santa Clara)負責撲滅蚊蟲的部門週二舉行開放日,大家知不知道滅蚊最重要的工作是什麼?

這些魚不是一般的魚,牠們有特殊的任務,就是食蚊子的幼蟲。

聖他克拉縣蚊蟲控制局經理Nayer Zahiri說:”我們95%或更多的任務是控制蚊子的幼蟲,牠們在水中生長,我們用不同的方法,包括使用食蚊魚去除滅它們。”

聖他克拉縣撲滅蚊蟲的部門週二舉行開放日,讓居民了解部門的服務,以及如何從自己家中做起,例如清除積水,大雨過後,小小的水潭就成為滋生蚊蟲的溫床。

聖他克拉縣蚊蟲控制局助理經理Russ Parman說:”積水在被人忽略的游泳池突然增加,帶有西尼羅病毒的蚊子,可能提早在這季節出現,牠們最適宜生長在這麼多水的環境,蚊子的數量會激增,因為有遲來的雨。”

另外 專家表示,遲來的雨水容易在樹木的洞裡積水,導致蚊子大量滋生,蚊子會傳播病毒。

在灣區這裡最常見是西尼羅病毒,如果發現蚊子帶有這種病毒,政府部門就要出動殺蟲劑來滅蚊。

當局也密切監察南灣當地的蚊子有沒有Zika病毒或登格熱病毒,而到目前為止,都沒有發現這兩種病毒,不過當局仍然非常重視預防的工作。

