聖他克拉縣滅蟲部門舉行開放日（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

灣區踏入春天，天氣回暖，加上最近雨水充沛，容易助長蚊蟲滋生，南灣聖他克拉縣（Santa Clara）負責撲滅蚊蟲的部門週二舉行開放日，大家知不知道滅蚊最重要的工作是什麼？

這些魚不是一般的魚，牠們有特殊的任務，就是食蚊子的幼蟲。

聖他克拉縣蚊蟲控制局經理Nayer Zahiri說：”我們95%或更多的任務是控制蚊子的幼蟲，牠們在水中生長，我們用不同的方法，包括使用食蚊魚去除滅它們。”

聖他克拉縣撲滅蚊蟲的部門週二舉行開放日，讓居民了解部門的服務，以及如何從自己家中做起，例如清除積水，大雨過後，小小的水潭就成為滋生蚊蟲的溫床。

聖他克拉縣蚊蟲控制局助理經理Russ Parman說：”積水在被人忽略的游泳池突然增加，帶有西尼羅病毒的蚊子，可能提早在這季節出現，牠們最適宜生長在這麼多水的環境，蚊子的數量會激增，因為有遲來的雨。”

另外 專家表示，遲來的雨水容易在樹木的洞裡積水，導致蚊子大量滋生，蚊子會傳播病毒。

在灣區這裡最常見是西尼羅病毒，如果發現蚊子帶有這種病毒，政府部門就要出動殺蟲劑來滅蚊。

當局也密切監察南灣當地的蚊子有沒有Zika病毒或登格熱病毒，而到目前為止，都沒有發現這兩種病毒，不過當局仍然非常重視預防的工作。

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