【KTSF 歐志洲報導】

南灣Santa Clara縣警辦公室提醒民眾,注意一些不法之徒的電話詐騙行動。

警方透露,一些市民收到電話,告訴他們自己是縣警,有從縣警辦公室發的拘捕令,收到電話的人,必須將錢轉到一個充值卡,才不會被逮捕。

電話中的會說,支票、匯票和現金都一概不能接受,只能將錢放進MoneyPak充值卡。

警方表示,電話中的男子聲稱自己是Whitman或Glenn警官,騙徒撥出的電話號碼,是縣警一個民事處理部門的電話。

