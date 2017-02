聖他克拉縣提出禁制令 阻止特朗普行政命令（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

特朗普總統簽署行政命令,要砍無證移民庇護城市的聯邦經費,聖他克拉縣向聯邦法院提出初步禁制令,阻止特朗普的行政命令。

這項針對特朗普總統行政命令的禁制令,不單只是保護聖他克拉縣,也涵蓋全國的庇護城市。

聖他克拉縣府顧問James Williams說:”這項動議是要阻止特朗普政府執行他的行政命令,這個行政命令是違憲的,企圖要地方和州政府加入特朗普政府擴張移民執法及遞解行動,在這樣的威脅下失去聯邦經費。”

聖他克拉縣人口有近200萬,每年獲得聯邦17億撥款,如果沒有這筆經費,首當其衝的就是醫療照顧。

週四的記者會特別選在聖塔克拉拉縣醫療中心召開,目的就是要讓大家了解到,如果特朗普總統真的砍掉了撥款,對該縣的醫療系統及人口健康造成多大的影響。

聖他克拉醫療中心執行長Paul Lorenz說:”特朗普威脅要砍掉聖縣聯邦經費,對我們維護醫院的醫療系統將造成毁滅性的危險。”

聖他克拉縣衞生部主任Sara Cody說:”公共衛生部門的服務最直接的受益者就是貧戶兒童及慢性病患者,若無聯邦經費,他們就無法得到醫療照顧。”

目前全國有31個庇護城市,有法界人士認為,法律規定只有在各州各城市直接拒絕與聯邦經費相關項目合作時,聯邦經費才能被取消 ,在其他方面不能因為地方拒絕配合聯邦執行對移民的驅逐令而被砍掉經費,像教育和經濟投資的經費就不能砍掉。

