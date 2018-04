聖他克拉縣中位房價一年升33.6% 增幅驚人

By

【KTSF 鄭麗娜報導】

南灣聖他克拉縣(Santa Clara)3月份的房價中位數一年上漲33.6%,達到120萬,在灣區排第三位,僅次於中半島聖馬刁縣(San Mateo)和舊金山。

產業數據分析庫CoreLogic週二發表的報告稱,聖他克拉縣的獨立住宅和共渡公寓,3月份的銷售比去年同期增加3%,而灣區整體房屋銷售則下降3.3%,兩者形成明顯的對比。

月銷售增長率,聖他克拉縣穩步領先於灣區平均值43.9%,在房價的月增長方面是9.3%,僅次於Marin縣和Sonoma縣,為灣區第三。

3月份聖他克拉縣房屋中位價從898,000元增加到120萬元,僅次於聖馬刁縣的132萬元和舊金山的130萬元。

CoreLogic分析家Andrew LePage指出,最近房價創新高,是因為成交的大多是 中檔和高檔的住宅,而可負擔住宅則沒有多少。

