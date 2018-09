Santa Clara縣衛生局呼籲民眾提早接種流感疫苗

By

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Santa Clara縣公共衛生部門呼籲大家,現在是時候接受流感疫苗,當局將會舉行免費提供流感疫苗的活動。

雖然現在只是9月,可是Santa Clara縣衛生局和聯邦疾控中心都表示,現在是時候打流感針。

流感疫苗是預防流感的最好辦法,年齡在6個月以上的人士,都應該接受流感疫苗,接受疫苗後,要等兩星期才發生效力。

Santa Clara Valley醫療中心本月29號開始,將會在縣內8間醫院和診所,在指定的日期和時間提供免費流感疫苗,先到先得。

以下為Santa Clara Valley醫療中心提供免費流感疫苗的地點和日期:

• Valley Health Center Downtown: 9月29日和10月27日

• Valley Health Center East Valley: 10月13日和11月3日

• Valley Health Center Gilroy: 10月20日和11月17日

• Valley Health Center Lenzen: 10月20日和11月17日

• Valley Health Center Milpitas: 10月20日和11月17日

• Valley Health Center Moorpark: 9月29日, 10月 13日和27日,11月3日

• Valley Health Center Sunnyvale: 10月13日和11月3日

• Valley Health Center Tully: 9月29日和10月27日

