【KTSF 崔凱橋報導】

The Volunteer Tax Assistance計劃現正為南灣聖他克拉縣(Santa Clara)條件合資格的居民,提供免費的報稅服務。

聖他克拉縣目前有大約40個選址有報稅專員,為將長者、殘疾人士,以及家庭收入在去年少於54,000元,英語能力有限的人士提供免費的報稅服務,部分選址更設有中文語言服務。

合資格的民眾前往服務前,需要準備相關的文件,包括身分證明、社安卡、個人的W-2稅務表格、入息及支出證明、2016年的退稅文件副本、銀行帳號以及家人的醫療保險。

想知道更多有關免費報稅服務的地點及服務的時間,請瀏覽:https://tinyurl.com/yat6a97g

