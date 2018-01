By

【KTSF】

灣區再有兩人因為感染流感死亡,官員宣稱這次為10年來,流感疫情最嚴重的一年。

南灣聖他克拉縣(Santa Clara)衛生官員週三宣布,有第5名流感病患死亡,Solano縣也有一人病逝,這兩人都是成年人,並且未沒接種流感疫苗。

而最新的數字是,全加州共有29人死於A型3HN2流感,今年的死亡人數與患病人數都已達到往年的高峰期水平。

雖然有專家指,今年的流感疫苗與肆虐的A型H3N2病毒不配對,疫苗效用只得一成至三成,但局方表示,目前抵抗流感病毒最好的方法,仍然是去接種流感疫苗。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。