南灣聖他克拉(Santa Clara)縣首份因應可負擔房屋發售的債券,在上週發售後售罄。

該債券總額高達9.5億元,是根據去年獲選民投票通過的A提案而發行,集資所得將用來幫助低收入人士和首次買屋者置業。

上週四,其中2.5億元債券賣出,將用於合資格首次買房者的首期貸款、開發前期工作的貨款,以及多戶家庭出租單位的貸款。

Santa Clara縣參議會表示,剩餘總額達7億元的債券,將會在未來3到10年內發售。

