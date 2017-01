聖縣削預算人手不足 交通罰單積壓一萬兩千張（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣聖縣一些收到交通罰單的駕駛人士,最近是不是有些焦慮自己的案件到底是甚麽狀況呢?原來聖縣因為削減預算,導致大量交通罰單沒有人手輸入電腦。

根據聖荷西水星報報導,南灣聖縣交通法庭受縣府削減預算影響,目前只有一名全職員工負責將全縣的交通罰單輸入電腦系統,而聖縣警方每週開出的罰單當中,涉及闖紅燈、開車用手機講電話、汽車尾燈壞了等總共超過兩千張,但法庭現在積壓了12,000張罰單尚未輸入電腦。

許多有罰單的民眾為在規定時間內處理案件,來到法庭後才發現,有些兩個月前的罰單仍未輸入電腦,因此法庭官員也無法採取任何行動,必須等罰單資料在電腦後才能處理。

雖然縣府其它員工應該幫忙,但是積壓罰單引發的民眾查詢也令他們分身乏術。

聖縣法院法官也意識到罰單積壓嚴重,為解決問題,當局正在聘請兩名新員工從下個月開始工作,另外他們也在修改網站,讓民眾在去法院之前可以上網查看罰單是否已經輸入電腦系統。”

代表聖縣員工的工會代表說,削減預算也導致聖縣位於Palo Alto和Morgan Hill的兩個交通法庭結束運作,目前都由Santa Clara的交通法庭處理,減少了交通法庭約四成三的人力。

聖縣法庭官員表示,長久之計是仿效灣區一些其它縣的做法,例如阿拉米達縣、Contra Costa縣、San Mateo縣及舊金山縣,把罰單資料輸入的工作外包,而外包的開支,像Contra Costa縣就是從需要上交通學校的人身上每人額外收取約$12.50。

