南灣聖他克拉縣(Santa Clara)餐館出售的兒童餐,以後將不再包含加糖飲品。

聖他克拉縣參議會週二除一人缺席外,全票通過法案,縣內的餐館只容許兒童餐內包含未加糖的牛奶與水。

此外,Santa Clara Valley醫療系統內的餐廳、咖啡廳、禮品店,亦禁止銷售加糖飲品。

衛生官員稱,政府急需減低加糖飲品帶來的健康危害,包括肥胖症、糖尿病、心臟病等,而加州餐館協會發言人則反對法案,認為不應該要家長在兒童餐外還要額外地購買加糖飲品。

